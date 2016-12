BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, forte Seul

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 254,23 -0,8% 420,30 HONG KONG .HSI 14.383,89 +0,28% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.862,09 -1,15% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.992,63 -0,05% 8.778,39 SEUL .KS11 1.153,35 +2,15% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.706,703 -0,76% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.215,1 -0,15% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.273,04 -0,63% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico sono in prevalenza deboli o poco mosse, con gli investitori che rimangono fermi in attesa di conoscere l'esito delle elezioni presidenziali Usa.

La voce fuori dal coro è Tokyo, con il Nikkei in rialzo di oltre il 6%. La borsa giapponese ha così recuperato la giornata di vacanza di ieri quando le altre piazze dell'area erano positive.

Poco dopo le 8 italiane l'indice Msci MIAPJOOOOPUS che esclude il Giappone cede lo 0,87%, interrompendo così una serie di cinque sedute di guadagni.

Ieri Wall Street ha chiuso poco variata e anche le borse europee dovrebbero esordire senza troppa convinzione. Incubo recessione e attesa per le elezioni Usa tengono i mercati ingessati.

Nel frattempo è giunta la notizia, positiva per gli azionari, di un nuovo allentamento in politica monetaria, con il taglio di 75 punti base ai tassi di interesse australiani. Ora gli occhi sono puntati in settimana su Bce e Banca di Inghilterra.

Sul mercato valutario in recupero lo yen contro euro e dollaro. Ancora sotto pressione i prezzi delle materie prime a causa del rallentamento della domanda globale, per la crisi economica. Il petrolio CLc1 viaggia sotto i 64 dollari al barile. In rialzo l'oro.

In un panorama di debolezza diffusa, in netta controtendenza SEUL grazie al positivo andamento di banche e costruzioni dopo che il governo ha annunciato nuove misure di sostegno all'economia.

Chiusura sui minimi degli ultimi 26 mesi per SHANGHAI, depressa dai timori recessione e dai titoli minerari su attesa di taglio della produzione per la debolezza della domanda.

Poco mossa SIDNEY, sopra i minimi di seduta, dopo che la Banca centrale del paese ha ridotto il costo del denaro con un taglio di 75 punti base, al di sopra delle attese, in uno sforzo per dare impulso all'economia.

Positiva HONG KONG con scambi volatili. Pesante il petrolifero CNOOC (0883.HK: Quotazione) a causa della flessione delle quotazioni del greggio.