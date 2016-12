BORSE ASIA-PACIFICO -Indici brillanti su taglio tassi, su banche

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 256,73 +5,35% 420,30 HONG KONG .HSI 14.428,77 +3,29% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.872,71 +4,38% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.995,06 +2,55% 8.778,39 SEUL .KS11 1.129,08 +1,44% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.719,77 -0,52% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.221,5 +5,06% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.188,69 +4,98% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Le borse del sud est asiatico galoppano con rialzi consistenti, mentre Tokyo è chiusa per festa.

L'indice Msci MIAPJOOOOPUS che esclude il Giappone sale per il quinto giorno di fila, con tagli dei tassi d'interesse attesi in Australia, Inghilterra e zona euro.

Le ultime manovre di politica monetaria espansiva galvanizzano in particolare l'India, con l'indice di BOMBAY trainato dai bancari e in rialzo di oltre il 5%.

Bene anche le altre piazze, con l'eccezione di SHANGHAI dove prevalgono i timori sulle prospettive degli utili societari e i broker vengono colpiti da una raffica di vendite.

In generale "si respira un cauto ottimismo e si spera che gli sforzi delle autorità per contrastare la crisi prendano finalmente piede", nota un trader.

"D'altra parte, sul fronte dell'economia reale, non si può prescindere dal fatto che il rallentamento economico globale si traduca, per le economie asiatiche, in un netto calo della domanda dall'estero", aggiunge Patrick Bennett di Societe Generale.

Ad HONG KONG sono salde sugli scudi le banche cinesi, mentre a SEUL il pacchetto di stimoli fiscali promesso dal governo incoraggia gli acquisti sui titoli finanziari e delle costruzioni, in un clima di elevata volatilità.

A SYDNEY bene banche e minerari, spinti da acquisti d'occasione, e a TAIWAN sono forti, oltre ai finanziari, anche i titoli del turismo e i produttori di computer.

Sul piano macro, con la prospettiva di un altro round di tagli ai tassi, torna una certa propensione al rischio e si sgonfia il rally del dollaro.

Il greggio continua a salire (derivato a dicembre CLc1 sul Nymex verso i 69 dollari/barile) e l'oro quota 733 dollari l'oncia (+8,95 dollari rispetto alla chiusura teorica di venerdì a Wall Street).