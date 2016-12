BORSE ASIA-PACIFICO-Positive su speranze economia, fiacca Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 336,47 +1,36 247,35 HONG KONG .HSI 18.808,77 +2,28 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.414,51 +1,63 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.893,14 -0,90 4.591,22 SEOUL .KS11 1.414,89 +0,14 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.765,31 +1,55 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.017,2 +1,56 3.722,30 INDIA .BSESN 15.001,70 +0,86 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 giugno (Reuters) - Le borse del sud est asiatico si avviano a chiudere tutte al rialzo e l'indice MSCI che esclude il Giappone sfiora il massimo da otto mesi, ma TAIWAN perde quasi l'1% per le vendite sugli immobiliari.

Sul piano valutario debole il dollaro che orbita intorno ai minimi dell'anno.

Fiacco anche il greggio, vicino ai 68 dollari/barile sulla scia del deludente dato sulle scorte americane. Stabile l'oro sui 983 dollari l'oncia.

Tra le piazze più brillanti HONG KONG seguita a ruota da SHANGHAI: le due sono spinte dai dati americani sulle case di aprile, risultati ieri migliori delle attese.

Vento in poppa anche per SYDNEY, incoraggiata dal vigoroso dato sul Pil del Paese che è cresciuto dello 0,4% nel trimestre gennaio/marzo fugando i timori di possibile recessione nazionale.

A SEUL galoppano i costruttori di case ma l'indice è frenato da qualche vendita sul settore bancario. Pesante in particolare KB Financial Group per i timori di aumento di capitale.

A BOMBAY l'indice supera i 15.000 punti spinto da Tata Motors, il cui outlook è stato migliorato ieri da Moody's a "stabile".