Borse Asia Pacifico in calo, chiusa Bombay

MILANO (Reuters) - Prevalgono i ribassi nell'area Asia-Pacifico in un panorama dominato dal forte ritracciamento del petrolio e dal rafforzamento del dollaro.

Se per un verso questi due fattori inducono gli investitori a sperare in un conteso più favorevole per l'industria manifatturiera e i gruppi esportatori, dall'altro innescano massicce vendite sui titoli energetici.