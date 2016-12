BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in buon rialzo su speranze Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 258,45 +4,48 247,35 HONG KONG .HSI 14.170,19 +4,81 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.765,81 +3,73 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.473,78 +3,00 4.591,22 SEOUL .KS11 1.276,97 +3,54 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.428,847 +0,88 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.680,20 +2,81 3.722,30 INDIA .BSESN 10.338,18 +4,43 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 2 aprile (Reuters) - Seduta positiva per le borse asiatiche, in un mercato favorito dai primi frammenti di speranze che la fase negativa dell'economia Usa sia arrivata ormai alla fine.

Queste attese sono state alimentate da alcuni dati confortanti per la prima economia mondiale come quelli sulle vendite delle auto, in calo ma inferiore alle attese, e quelli positivi sui nuovi ordini per l'industria manifatturiera e sulle vendite di nuove case.

Intanto sul fronte valutario l'euro è in leggero rialzo in vista della decisione del board della Bce sul costo del denaro per quello che sarà forse l'ultimo di una lunga serie di tagli.

Intorno alle 8,50 l'indice Msci .MIAPJ0000PUS, che non comprende il Nikkei .N225 giapponese, balza per la seconda seduta consecutiva segnaando un guadagno del 4,5%. Il Nikkei .N225 di Tokyo ha chiuso in rialzo di oltre quattro punti percentuale.

Balzo di circa il 5% per la borsa di HONG KONG .HSI trascinata da Hsbc (0005.HK: Quotazione) grazie alla fine dell'effetto 'overhang' esercitato dall'aumento di capitale, mentre SHANGHAI .SSEC sale di circa un punto percentuale rompendo importanti livelli tecnici grazie ai bancari e agli immobiliairi.

E' sempre il comparto finanziario a spingere l'azionario di TAIWAN .TWII e SEUL .KS11 con quest'ultima favorita anche dai tencologici.

Finanziari in primo piano anche in australia dove l'indice di riferimento S&P/ASX 200 .AXJO sale del 2,8% ai massimi delle ultime undici settimane aiutata dai titoli minerari, e in India .BSESN.