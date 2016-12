Borse Asia-Pcifico giù su timori politici e dollaro

MILANO (Reuters) - Le borse dell'area Asia Pacifico sono tutte i trritorio negativo, ad eccezione di Bombay, appesantite dal dollaro forte grazie al calo di oltre 4 dollari del greggio, che oggi scambia intorno a 110 drl/barile. Si allentano i timori per l'uragano Gustav, ma predominano le incertezze politiche ed economiche in paesi come Thailandia e Corea del Sud.