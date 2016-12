BORSE ASIA-PACIFICO - Outlook economia globale affossa indici

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 215,45 -4,57% 420,30 HONG KONG .HSI 13.402,95 -5,00% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.653,84 -2,15% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.356,98 -3,57% 8.778,39 SEUL .KS11 1.023,20 -3,35% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.889,638 -0,26% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.528,2 -4,16% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 8.545,22 -3,33% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Seduta negativa per le borse dell'area Asia-Pacifico, appesantite dai segnali di un acuirsi del peggioramento economico globale che alla vigilia ha affossato i mercati internazionali, spingendo i rendimenti del Treasury benchmark ai minimi dagli anni '50.

A deprimere ulteriormente gli umori dei mercati è arrivata la conferma che l'economia Usa è entrata in recessione circa un anno fa. Il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ha poi detto che la banca centrale sta valutando misure estreme come l'acquisto di bond governativi per rilanciare la crescita.

Inoltre, una serie di dati che mostrano una contrazione dell'attività manifatturiera in tutto il mondo al tasso più veloce dell'ultimo decennio mette in evidenza le ripercussioni della crisi del credito su imprese e famiglie.

I prezzi dei titoli di stato, tradizionali acquisti rifugio, sono saliti mentre le quotazioni del petrolio sono scese ai minimi di 3 anni e mezzo sulle preoccupazioni per la domanda.

Intorno alle 8,25 italiane l'indice MSCI che esclude il Giappone perde circa il 4,5%. Tokyo ha chiuso con il Nikkei in ribasso di oltre il 6%.

HONG KONG .HSI è tra le più colpite dalle vendite risentendo dei deboli dati sulla manifattura Usa e cinese, con i titoli immobiliari, finanziari e petroliferi particolarmente penalizzati.

Di contro, SHANGHAI .SSEC sovraperforma gli altri listini chiudendo con un modesto calo dello 0,26% sulla speranza di forti misure di sostegno economico da parte del governo.

A SINGAPORE .FTSTI le perdite sono guidate dai titoli delle materie prime mentre a TAIWAN .TWII si segnala il tonfo del gruppo di chip TSMC (2330.TW: Quotazione) dopo il taglio delle previsioni di vendite e margini per il trimestre in corso.

SEOUL .KS11 chiude in calo di oltre il 3%, appesantita da tecnologici ed esportatori di auto, sotto pressione per i timori economici.

In AUSTRALIA .AXJO la preoccupazione per lo stato di salute dell'industria manifatturiera mondiale affossa minerari ed energetici, mentre il deciso taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale del paese non riesce a incoraggiare gli acquisti.