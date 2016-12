BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, speranze in ripresa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 246,45 +0,42 247,35 HONG KONG .HSI 13.512,94 -0,49 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.710,21 +0,60 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.314,45 +1,99 4.591,22 SEOUL .KS11 1.233,36 +2,25 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.396,232 +0,98 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.579,70 -0,07 3.722,30 INDIA .BSESN 9759,62 +0,53 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 aprile (Reuters) - E' un primo aprile contrastato quello delle borse asiatiche, dove la speranza di aver toccato il fondo della crisi si scontra con la persistente debolezze dei dati macroeconomici e con la convinzione che il summit del G20 a Londra non riuscirà a trovare soluzioni concrete per far fronte alla peggiore crisi degli ultimi decenni.

Maglia rosa oggi a SEUL .KS11, seguita a ruota da TAIWAN .TWII e SHANGHAI .SSEC, mentre HONG KONG .HSI subisce il calo più consistente e SYDNEY .AXJO risulta poco mossa.

In Giappone la fiducia delle grandi aziende manifatturiere è scesa nel primo trimestre a un minimo storico, ma il morale delle borse asiatiche, a detta degli analisti, è in via di miglioramento.

"Sta aumentando la fiducia nelle banche", commenta Chris Halls, manager di Argo Investments in Australia, sebbene il rialzo dello yen faccia sospettare che alla prima cattiva notizia gli investitori possano gettarsi nuovamente sugli investimenti considerati più sicuri.

Intorno alle 8,35 l'indice Msci .MIAPJ0000PUS, che non comprende il Nikkei .N225 giapponese, segna un rialzo dello 0,4%, mentre il Nikkei .N225 di Tokyo è balzato in chiusura di quasi il 3%.

Sono i titoli auto e finanziari a spingere SEUL .KS11 in salita, con Kb Financial Group (105560.KS: Quotazione) e Hyundai Motor (005380.KS: Quotazione) entrambe in rialzo di oltre il 4,5%.

A TAIWAN .TWII i listini mettono a segno il maggior guadagno giornaliero in una settimana sulla scia del rally dei tecnologici, dopo che Taiwan Memory ha annunciato di aver scelto la taiwanese Elpida 6665.T come sua partner tecnologica.

Sulla borsa cinese .SSEC i dati Pmi sembrano infrangere le speranze in una vicina ripresa economica, scendendo a marzo a 44,8 dal 45,1 di febbraio sul calo delle nuove commesse a livello nazionale. Sono invece in rialzo i titoli minerari, sull'aumento dei prezzi del rame: Jiangxi Copper (600362.SS: Quotazione) sale del 2%.

Cede invece HONG KONG, dove particolarmente bastonato è il titolo dell'operatore telefonico statale China Unicom (0762.HK: Quotazione) su un calo dei profitti e l'allarme su un aumento delle spese nel 2009.

Più incerte sono invece SYDNEY .AXJO e la borsa INDIANA .BSESN. Sulla prima il guadagno delle banche nella speranza di un nuovo taglio dei tassi la prossima settimana viene bilanciato dal calo di Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione) e Macquarie Group (MQG.AX: Quotazione).

Sulla seconda, pesano le incertezze politiche all'avvicinarsi delle elezioni e preoccupa l'intenzione del governo di piazzare titoli di stato per 47,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2009/2010, due terzi del suo target annuale.