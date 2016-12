Borse Asia Pacifico: indici in forte calo a minimi due anni

Il dollaro continua a scendere contro l'euro e lo yen, dal momento che la decisione del governo americano di aiutare Fannie Mae e Freddie Mac è stata di poco conforto per gli investitori preoccupati per lo stato di salute del settore finanziario.

Tiene anche il prezzo dell'oro a 970,00/1,00 dollari all'oncia, ai suoi livelli più alti da quattro mesi, dal momento che le turbolenze in corso lo hanno reso più appetibile come bene rifugio.

Intorno alle 8,50 l'indice Msci che esclude il Giappone perde il 2,94%. Il Nikkei di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,96%, ai suoi minimi da tre mesi e mezzo, con significative perdite per la prima e la seconda banca del Paese, la Mistubishi Financial Group giù del 5,32% e la Mizuho Financial Group del 5,02.