BORSE ASIA-PACIFICO - Indici positivi grazie banche centrali

Fed, Bce e banca centrale svizzera hanno annunciato ieri pomeriggio che offiranno finanziamenti a lungo termine per operazioni di rifinanziamento in dollari delle banche e dare respiro al mercato creditizio.

Gli investitori asiatici hanno reagito positivamente ma con cautela a queste misure, controbilanciate dai timori per un crescita rallentata e per l'inflazione che potrebbe aumentare.

SYDNEY chiude in rialzo dello 0,8% con il petrolio e i prezzi dei metalli in crescita sulla scia di società come Bhp Billiton e Woodside Petroleum.

SEUL chiude in rialzo dello 1,8% grazie in particolare ai titolitecnologici, come Hynix Semiconductor (000660.KS: Quotazione), in crscita dopo l'annuncio dei risultati del trimestre e i forti guadagni del settore.