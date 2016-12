BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in netto calo, giù titoli tech

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 380,08 -2,44% 420,30 HONG KONG .HSI 20875,68 -1,82% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2702,23 -1,38% 3.129,43 TAIWAN .TWII 7046,11 -3,31% 8.778,39 SEUL .KS11 1.474,24 -4,06% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2321,905 -3,15% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 5.135,60 -0,34% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.314,88 -1,71% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 settembre (Reuters) - Ondata di vendite sui mercati asiatici, appesantiti dai ribassi dei titoli tecnologici e dal rincaro del petrolio, sopra i 116 dollari al barile, per i timori legati all'uragano Gustav, che minaccia ora la costa Usa del Golfo.

Alle 8,30 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, perde il 2,44%, mentre TOKYO .N225 ha lasciato sul terreno l'1,83%.

SHANGHAI .SSEC perde più del 3% in un clima di diffuso pessimismo sui prossimi risultati aziendali; da inizio anno ha perso più del 53%. HONG KONG .HSI scende dell'1,8%.

La maglia nera va a SEUL .KS11, in calo del 4% in una giornata di passione per la valuta coreana won che ha perso circa il 2% sul dollaro KRW=, giungendo ai minimi da novembre 2004, nonostante i ripetuti interventi decisi nel corso dell'anno dalla banca centrale. Il mercato coreano è entrato a settembre in una fase critica per l'ingente ammontare di bond denominati in won in scadenza in mano a investitori esteri. Il timore è di un massiccio ricorso ai riscatti.

Pesante anche TAIWAN .TWII, sui minimi da un mese e mezzo, penalizzata dai risultati sotto le attese del gruppo elettronico Hon Hai (2317.TW: Quotazione), che ha lasciato sul terreno quasi il 7%.

Più resistente l'AUSTRALIA, sostenuta dai titoli bancari sulle attese di un taglio dei tassi di interesse domani da parte della banca centrale.

(Redazione Milano, reuters messaging: claudia.cristoferi.reuters.com@reuters.net, +390266129557, milan.newsroom@news.reuters.com))