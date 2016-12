Borsa Tokyo chiude in calo del 2,45%, minimo da tre mesi

TOKYO (Reuters) - La borsa di Tokyo è tornata in negativo, dopo aver interrotto nella sessione di ieri la serie di dodici sedute consecutive in rosso, chiudendo con un calo del 2,45% a 13.033,10, il valore più basso degli ultimi tre mesi.

Ad aver pesato sull'indice giapponese sono state soprattutto le finanziarie, come la Mitsubishi UFJ Financial Group che ha chiuso giù del 3,41%, per nuove paure legate al credito.