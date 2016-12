BORSE ASIA-PACIFICO - Prevalgono ribassi, bene Seoul

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 405,17 -0,20 247,35 HONG KONG .HSI 21.659,51 -0,37 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.772,85 -0,87 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.677,91 -1,53 4.591,22 SEOUL .KS11 1.652,73 +1,14 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.254,264 +0,45 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.606,664 -0,67 3.722,30 INDIA .BSESN 17.193,39 +0,39 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Prevalgono i ribassi tra le borse dell'area Asia-Pacifico in un clima di generale cautela dopo il susseguirsi di notizie allarmanti sulla situazione debitoria di alcuni paesi, ultima la Spagna su cui ieri Standard & Poor's ha rivisto l'outlook a negativo da stabile.

Intorno alle 8,35 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede lo 0,2%, mentre a Tokyo l'indice Nikkei ha perso l'1,42%.

Spiccano, cionondimeno, alcuni rialzi, a partire da SEOUL, che chiude tonica una seduta volatile segnata dalle scadenze tecniche; bene auto e tecnologici, sono scesi i titoli retail. La giornata era partita negativa, secondo gli analisti, anche a causa delle parole del governatore della banca centrale, che ha aperto la strada a un incremento dei tassi.

Positiva anche l'INDIA, mentre ritraccia nel finale HONG KONG, in frazionale calo; mantiene invece il rialzo SHANGHAI. La Cina ha rivisto alcuni piani di stimolo ai consumi per gestire eventuali bolle del mercato, pur estendendo alcune misure che hanno dato impulso alle vendite di auto ed elettrodomestici.

In calo invece TAIWAN, appesantita dalla debolezza dei tecnologici sull'onda delle prese di profitto. Negativa anche SYDNEY, dove sono scesi i titoli minerari, per via della riduzione dei prezzi delle materie prime, e il settore retail, dopo che dati positivi sull'occupazione hanno alimentato i timori di un incremento dei tassi.