BORSE ASIA-PACIFICO - Guadagni contenuti dopo rally vigilia

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 406,23 +0,96 247,35 HONG KONG .HSI 22.073,88 +1,16 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.754,82 +0,83 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.649,23 +0,88 4.591,22 SEOUL .KS11 1.569,72 +0,91 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.235,36 +1,25 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.719,00 +0,38 3.722,30 INDIA .BSESN 17.074,78 +0,88 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 dicembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si muovono in territorio positivo anche se con guadagni contenuti. Si prendono una pausa dopo il rally della vigilia.

Gran parte della seduta è stata dominata dall'attesa per la riunione straordinaria della Banca del Giappone. A mercati giapponesi ormai chiusi, la BoJ ha annunciato alcune misure a sostegno dell'economia.

Novità anche dall'Australia, dove la Banca centrale ha alzato i tassi di interesse per la terza volta in alcuni mesi, di 25 punti base a 3,75%. L'istituto ha anche annunciato che ritirerà in maniera graduale le misure monetarie di stimolo.

Il dollaro australiano AUD= si è prima mosso al rialzo poi si è rimangiato velocemente i guadagni dopo l'annuncio sui tassi.

Intorno alle 8,20 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, guadagna l'1% circa. Il Nikkei .N225 ha guadagnato il 2,43%.

La situzione a Dubai ora sembra destare meno preoccupazione. "Dubai è ancora un rischio ma la maggior parte dell'Asia ha una esposizione molto limitata nei confronti dell'emirato, a parte qualche isolata banca. Quindi la gente tenta di evitare i titoli bancari ma moltre altre società sono a posto", rileva Francis Cheung, strategist dell'equity di CLSA a Hong Kong.

Rialzi superiori al punto percentuale per HONG KONG, sostenuto dai titoli bancari e di consumo, SINGAPORE, dove si muove debolmente DBS Group (DBSM.SI: Quotazione) che ha annunciato un'esposizione di 1,28 miliardi di dollari verso Dubai.

Denaro diffuso anche sulla piazza di SHANGHAI. In luce i titoli legati all'acciaio, all'ambiente e delle compagnie aeree. Hanno aiutato alcuni report positivi sull'andamento del settore manifatturiero cinese.

SIDNEY ha chiuso positiva anche se un passo più indietro rispetto alle altre borse dell'area. Il costruttore Lend Lease (LLC.AX: Quotazione) ha guadagnato il 9% circa dopo aver vinto un importante contratto estero. Denaro anche sui titoli petroliferi e su quelli energetici in generale.

((Redazione Milano, Reuters Messaging: cristina.carlevaro.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129585, milan.newsroom@news.reuters.com))

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia