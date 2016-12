BORSE ASIA-PACIFICO - Indici giù, pesante Shanghai, bene Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 407,08 -1,19 247,35 HONG KONG .HSI 22.416,34 -1,56 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.786,15 -0,42 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.714,56 +0,36 4.591,22 SEOUL .KS11 1.606,42 -0,78 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.223,52 -3,45 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.685,04 -0,68 3.722,30 INDIA .BSESN 17.089,83 -0,53 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si prendono una pausa, dopo i recenti guadagni, con gli investitori che sembrano ignorare le statistiche sulle case Usa diffuse ieri, migliori delle attese, e il positivo andamento di Wall Street.

Il dollaro si stabilizza in Asia dopo aver perso terreno a New York. C'è cautela sul mercato valutario in vista di una serie di dati macro Usa questa settimana e dell'avvio della stagione dello shopping natalizio giovedì con il Thanksgiving.

Il petrolio è poco mosso intorno a 77 dollari al barile. In settimana i consueti dati sulle scorte di greggio dall'American Petroleum Institute.

I mercati asiatici, quindi, si muovono debolmente e intorno alle 8,30 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede circa l'1%.

In un panorama di debolezza diffusa, si distingue soltanto TAIWAN, in rialzo grazie a tecnologici e finanziari. Aiutano i dati domestici sugli ordinativi per l'export che hanno favorito i titoli legati alle esportazioni, come il tecnologico TSMC (2330.TW: Quotazione).

Pesante, la piazza peggiore, SHANGHAI. L'indice Shanghai Composite ha ceduto il 3,45%, la maggiore flessione percentuale in un giorno da tre mesi. Segnali tecnici indicano un mercato in ipercomprato.

Flessione superiore all'1% per HONG KONG. Ci sono timori di diluizione nel capitale delle banche cinesi in vista delle ricapitalizzazioni, mentre i titoli legati all'acciaio si sono mossi beni grazie a segnali di consolidamento del settore.

