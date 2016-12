Forex, dollaro in calo in particolare contro dollaro australiano

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Il dollaro è in calo contro un basket delle principali valute, con gli acquisti mensili e di fine trimestre che hanno favorito yen e sterlina e dati sorprendentemente buoni relativi alle vendite al dettaglio in Australia che hanno favorito la valuta del paese.

L'euro è poco mosso in vista dei risultati del p/t a un anno della Bce. L'attenzione sarà puntata sull'ammontare di liquidità iniettata nel sistema e sull'impatto sui tassi di interesse di mercato e, proseguendo, sulla politica dei tassi.

La valuta che ha guadagnato di più sul biglietto verde è stato il dollaro australiano, che è salito dell'1% in un solo giorno, al massimo da 13 mesi, dopo che i buoni dati relativi alla vendite al dettaglio si sono aggiunti all'ipotesi che la banca centrale decida di alzare i tassi già a partire da novembre.

La sterlina ha proseguito il rally della vigilia traendo supporto dal dato sulla fiducia dei consumatori che ha mostrato il maggiore progresso da 14 anni.

"Le altre valute vanno piuttosto bene, specialmente il dollaro australiano, e i mercati azionari sono poco mossi. Perciò in termini di domanda di rischio, non vediamo driver principali", dice Niels Christensen, strategist valutario di Nordea a Conpenhagen riferendosi al dollaro.

"Il mercato è un po' esitante in attesa di eventi in agenda per la settimana, come l'offerta della Bce", aggiunge Christiansen.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4615/17 1,4581

DOLLARO/YEN JPY= 89,67/69 90,12

EURO/YEN EURJPY= 131,01/1,04 131,42

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9091/94 0,9136

ORO SPOT XAU= 997,50/8,30 991,20/993,20