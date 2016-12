Dollaro sale a massimi seduta su euro, aggiustamenti fine mese

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Il dollaro torna ad apprezzarsi e segna i massimi di seduta contro l'euro, dopo che aveva seguito un trend al ribasso per la maggior parte della seduta.

I dealer dicono che la ripresa del biglietto verde è da mettere in relazione ad aggiustamneti di portafoglio in vista della chiusra del mese domani.

"E' da mettere in relazione alla fine del mese" dice Ron Simpson, direttore della ricerca forex a Action Economics in Florida. "Siamo assitendo ad acquisti di dollari, per aggiustamenti di portafoglio".