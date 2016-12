Euro estende perdite contro dollaro dopo dati inflazione

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - Negli scambi europei l'euro estende le perdite contro il dollaro ai minimi della seduta dopo i dati sull'inflazione nella zona euro che ha mostrato un rallentamento superiore alle attese scendendo attorno al minimo dei 10 anni.

La valuta unica europea è in calo anche contro la sterlina sulla scia dei dati sui mutui in Gran Bretagna in rialzo ben oltre le attese.

Già in mattinata la sterlina aveva registrato guadagni nei confronto dell'euro in un contesto di rafforzamento dell'avversione al rischio e dopo i commenti negativi di George Soros sulla moneta unica.

In un'intervsista di ieri ad un quotidiano austriaco, il finanziere ha affermato che l'euro potrebbe non sopravvivere se la Ue non si adopererà a favore di un accordo internazionale sugli asset tossici.

Il membro del comitato di politica monetaria di Banca d'Inghilterra, David Blanchflower, in un discorso pronunciatio ieri si è detto "rialzista" sulla sterlina che considera sottovalutata, lanciando tuttavia un allarme per una ecisa recessione in Gran Bretagna per quest'anno.

ORE 11,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2849/52 1,2952

DOLLARO/YEN JPY= 89,39/9,44 90,00

EURO/YEN EURJPY= 114,95/4,93 116,60

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8994/98 0,9055

ORO SPOT XAU= 919,20/0,80 906,75