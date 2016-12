Dollaro e yen in rialzo in Europa, ritorna avversione rischio

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Il dollaro e lo yen sono in salita, sostenuti dal ritorno di una certa avversione al rischio e dall'attenuarsi dell'ottimismo sugli ultimi interventi di stimolo monetario e fiscale Usa.

Restano sotto pressione l'euro e la sterlina che invertono il trend visto in settimana in un contesto nel quale le valute hanno beneficiato dei minori timori relativi all'economia e in particolate al sistema bancario.

In linea con le attese, la Fed ha mantenuto stabile ieri il tasso di sconto intorno allo zero e ha confermato di essere pronta ad acquistare buoni del Tesoro a lungo termine se questo aiuterà a migliorare le condizioni del credito.

L'annuncio tuttavia ha deluso il mercato in quanto è probabile che l'intervento della Fed non avvenga nel breve termine.

Sempre ieri il presidente Usa Barak Obama ha messo ha segno la sua prima vittoria legislativa con l'approvazione di un pacchetto di stimoli da 825 miliardi di dollari che ha visto però la piena opposizione dei repubblicani.

"Dopo il Fomc l'appetito al rischio è scomparso per la delusione che la Fed non abbia deciso di comprare immediatamente Treasuries a lungo termine e anche per i timori che il pacchetto di stimoli potrebbe non essere approvato con il favore di tutti, come tutti sperano", dice Christian Lawrence, strategist sulle valute a RBC Capital Markets.

ORE 10,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3046/49 1,3154

DOLLARO/YEN JPY= 90,08/0,12 90,27

EURO/YEN EURJPY= 117,50/7,57 118,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9245/47 0,9235

ORO SPOT XAU= 879,65/1,50 885,60