Dollaro recupera, sostenuto da una domanda a basso rischio

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - Il dollaro avanza negli scambi della mattinata, recuperando parte delle perdite della scorsa settimana, alimentate dalla proposta della Cina di diversificare la valute di riserva.

Le divise considerate più rischiose, come il dollaro australiano e neozelandese, stanno subendo forti vendite mentre i futures sulle borse Usa non hanno fatto alcun progresso anche se i listini europei guadagnano faticosamente negli scambi della mattinata.

La borsa di Tokyo, che ha chiuso in ribasso dell'1%, ha aggiunto un ulteriore elemento ad una sittuazione contrastata per i mercati e ha frenato la domanada di rischio, cosa che gli analisti ritengono possa giovare alla ripresa del dollaro.

"Il Nikkei ha chiuso in ribasso oggi, una cosa positiva per il dollaro", ha detto John Javeus, capo del settore monetario di Seb Merchant Banking a Stoccolma.

"Le intenzioni della Cina di non cambiare la propria valuta di riserva nel breve sono positive per il dollaro", ha aggiunto.

Ai banchieri centrali riuniti a Basilea per la riunione del Financial Stability Board nel fine settinama, la Cina ha infatti dichiarato che la sua politica relativa alle riservve valutarie -- che sono composte anche da una grande quantità di Treasuries Usa -- è stabile e costante e non subirà cambiamenti immediati.

Intorno alle 10,35 il dollaro guadagna lo 0,37% sull'euro EUR= a 1,4010 dollari. Il biglietto verde avanza dello 0,22% sullo yen JPY= a 95,49 dollari.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4001/05 1,4063

DOLLARO/YEN JPY= 95,49/51 92,25

EURO/YEN EURJPY= 133,66/70 133,94

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8491/97 0,8546

ORO SPOT XAU= 938,50/9,35 938,05/0,05