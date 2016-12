Dollaro cede su yen riducendo guadagni del dopo Fed

È stato confermato ieri sera l'obiettivo tra zero e 0,25% per i Fed fund, con il tasso di sconto mantenuto stabile allo 0,5%.

La ripresa dello yen sul dollaro rivela il ritorno di una certa avversione al rischio da parte degli investitori, malgrado sia stata una giornata positiva per l'indice Nikkei della borsa di Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,8%, trascinato da Sumitomo Mitsui Financial e da altre banche, nella speranza di un piano di salvataggio delle loro colleghe americane.