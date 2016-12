Euro sale su dollaro appesantito da greggio, pesano commenti Bce

LONDRA (Reuters) - L'euro recupera sul dollaro, allontanandosi ancora dal minimo dei sei mesi toccato in settimana, mentre la sterlina precipita al minimo dei 12 anni contro un paniere di valute sotto la soglia di 90,0 e in prossimità del minimo storico contro euro, 0,8097 sterline.

Ieri Axel Weber, membro del consiglio Bce, ha definito i tassi ancora sul versante "accomodante" piuttosto che neutrali. Il banchiere centrale tedesco ha detto anche di non aspettarsi che l'inflazione rallenti solo per via di una crescita più debole e ha definito prematuro parlare di calo dei tassi.