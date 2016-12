Forex, negli Usa yen ripiega da massimi da otto mesi sul dollaro

NEW YORK, 28 settembre (Reuters) - Negli scambi americani lo yen ripiega dai massimi da otto mesi toccati contro il dollaro dopo che il ministro delle Finanze giapponese Hiroshisa Fujii ha spiegato di non essere favorevole all'apprezzamento della valuta giapponese, come era parso da una precedente dichiarazione.

Il dollaro guadagna contro altre valute ad alto rendimento, tra cui l'euro e il dollaro australiano e neozelandese, mentre il mercato azionario è poco mosso.

Alcuni analisti hanno detto che una inversione sostenuta dei guadagni dell'azionario è imminente a causa delle incertezze sulla ripresa economica che potrebbero spingere lo yen verso l'alto.

"Il sigillo è stato rotto , la coppia dollaro/yen sta scendendo... e i concambi dello yen sono elevati", osserva Maurice Pomery, managing director di Strategic Alpha a Londra.,

"C'è il rischio che i mercati stiano cominciando a girare e che i dati li seguano, perciò ci sono timori per coloro che hanno posizioni in valute legate alle materie prime", conclude.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4654/58 1,4698

DOLLARO/YEN JPY= 89,64/69 89,60

EURO/YEN EURJPY= 131,37/1,40 131,72

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9228/30 0,9203

ORO SPOT XAU= 992,65/4,00 990,95/992,15