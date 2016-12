Euro e sterlina sotto pressione, BoE potrebbe azzerare tassi

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - L'euro e la sterlina restano sotto pressione, con la crisi finanziaria e i problemi del settore bancario che spingono gli investitori a comprare dollari e yen considerati investimenti più sicuri.

L'euro retrocede vicino ai minimi di sei settimane contro il dollaro, mentre la sterlina precipita ai minimi di 23 anni dopo la rivelazione di un membro della Banca di Inghilterra di un possibile taglio dei tassi di interesse - attualmente all'1,5% - fino allo zero.

Le perdite sono state tuttavia attenuate dalla timida ripresa del mercato azionario.

In particolare la sterlina ha ridotto per breve tempo parte delle perdite sulla scia del balzo di quasi il 30% di Barclays (BARC.L: Quotazione) dopo l'annuncio di una previsione di utili pretasse nel 2008 di oltre 5,3 miliardi di sterline, incluse le svalutazioni per 8 miliardi.

"Gli investitori sono preoccupati per lo stato di salute del settore bancario britannico ed europeo e questo sta danneggiando le valute e sostenendo il dollaro. Sull'altro lato le speranze nell'amministrazione Obama stanno aiutando l'economia statunitense", commenta Yasutoshi Nagai, economista di Daiwa Securities Smbc.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2953/54 1,2969

DOLLARO/YEN JPY= 89,05/11 88,73

EURO/YEN EURJPY= 115,34/39 115,11

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9445/47 0,9406

ORO SPOT XAU= 899,50/1,50 898,10