Forex, euro tocca massimo seduta su dollaro dopo dati, bene yen

NEW YORK, 24 settembre (Reuters) - Dollaro debole nei primi scambi americani all'indomani dei commenti della Federal Reserve, che ha indicato che i tassi di interesse resteranno molto bassi per lungo tempo.

L'euro intanto tocca un massimo di seduta contro il biglietto verde a un soffio da quota 1,48 dollari sulla scia delle statistiche sui sussidi di disoccupazione Usa, che hanno mostrato un calo di richieste superiore alle attese. I dati hanno alimentato la speranza di miglioramento delle prospettive economiche, incoraggiando gli investitori a evitare asset a basso rendimento come il dollaro preferendo valute a rendimento più alto.

Protagonista della seduta sul fronte valutario è anche la sterlina, in generale ribasso dopo i commenti del governatore della Bank of England, Mervyn King, che ha sottolineato i benefici per l'economia del Regno Unito della debolezza della valuta britannica.

Acquisti in generale sullo yen che beneficia del calo del dollaro accompagnato dal calo post-Fed dei rendimenti dei titoli di stato Usa a breve termine.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4788/92 1,4707

DOLLARO/YEN JPY= 90,64/67 91,43

EURO/YEN EURJPY= 134,05/07 134,50

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9125/28 0,9003

ORO SPOT XAU= 1016,25/7,05 1007,05/9,05