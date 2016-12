Forex, dollaro staziona su minimi anno,scambi cauti prima di Fed

NEW YORK, 23 settembre (Reuters) - Il dollaro non riesce ad allontanarsi dai minimi di un anno contro il paniere delle maggiori valute, ma gli scambi sono cauti in attesa di conoscere l'esito del meeting Fed e prima del G20 che si terrà domani e venerdì a Pittsburgh.

Il mercato non crede in una decisione che modifichi i tassi d'interesse Usa rispetto all'attuale 0,25% ma guarda con attenzione ai possibili segnali di cambiamento nelle misure di stimolo finanziario.

"La Fed prenderà atto del miglioramento economico ma dovrebbe mantenere più o meno lo stesso indirizzo di politica monetaria, tenendo bassi i tassi per un lungo periodo ancora"; dice Matthew Strauss della RBC Capital Markets di Toronto.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4777/86 1,4788

DOLLARO/YEN JPY= 91,40/42 91,15

EURO/YEN EURJPY= 135,09/5,13 134,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8989/91 0,9041

ORO SPOT XAU= 1011,65/2,45 1013,45/5,45