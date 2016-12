Forex, dollaro prosegue debole contro euro in attesa di Fed, G20

NEW YORK, 22 settembre (Reuters) - L'euro ha toccato oggi un nuovo massimo dell'anno sopra quota 1,48 dollari, con il biglietto verde penalizzato da un deterioramento del sentiment che ha spinto alle vendite in attesa del meeting della Federal Reserve e del summit del G20 in calendario questa settimana.

Gli investitori hanno ripreso a vendere pesantemente dollari dopo i timidi guadagni segnati dalla divisa Usa alla vigilia, sulle attese che la Fed dia indicazioni sull'intenzione di mantenere la sua politica monetaria ultra-accomodante anche in buona parte del 2010.

Il mercato si aspetta inoltre che i leader del G20 discutano di un ribilanciamento dell'economia globale, processo che molto probabilmente richiederà un dollaro più debole.

Intorno alle 15,10 l'euro EUR= guadagna circa lo 0,8% dopo un massimo sopra 1,48 raggiunto grazie alla domanda legata alle opzioni e a forti acquisti dall'Asia. Con un calendario macro odierno privo di dati importanti, secondo i trader 1,4825 dolalri potrebbe essre il prossimo taregt.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4800/03 1,4675

DOLLARO/YEN JPY= 91,19/22 91,98

EURO/YEN EURJPY= 134,99/5,03 135,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9066/68 0,9049

ORO SPOT XAU= 1016,20/7,00 1002,55/4,55