Dollaro recupera su euro dopo dati Usa case positivi

NEW YORK, 21 agosto (Reuters) - L'euro dopo aver raggiunto il massimo da due settimane contro il dollaro a 1,4343 lima i guadagni sui dati positivi sulle case esitenti Usa che hanno rafforzato la valuta americana. La divisa europea continua a salire nei confronti di yen e sterlina sulle ali dell'ottimismo generato dai dati Usa e dagli indici Pmi di Francia, Germania e zona euro che hanno superato le aspettative.

I dati dell'immobiliare e l'ottimismo del discorso di Bernanke hanno sostenuto anche la crescita del biglietto verde sullo yen.

"Entrambi i fattori, i dati e il discorso del presidente della Fed, sono stati migliori rispetto alle attese del mercato che sta reagendo in modo molto positivo per le previsioni positive per gli Usa e l'economia globale" ha detto Jacob Oubina, strategist valutario di Forex.com Bedminster.

ORE 17,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4290/92 1,4248

DOLLARO/YEN JPY= 94,65/70 94,19

EURO/YEN EURJPY= 135,28/33 134,19

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8663/66 0,8633

ORO SPOT XAU= 953,45/4,25 939,35