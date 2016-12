Euro tocca minimo di un anno e mezzo su dollaro, scende a 1,3237

LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni europee è in calo e tocca a 1,3237 dollari il livello minimo da un anno e mezzo contro un dollaro che invece è in rialzo contro la maggior parte delle valute.

L'oro è in lieve calo proprio per il rialzo del dollaro, ma resta forte l'interesse per beni di investimento concreti come monete e lingotti per cui il prezzo resta sostenuto verso gli 800 dollari l'oncia.