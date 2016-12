Forex, euro sale mentre scendono bund dopo dati Pmi

LONDRA, 21 agosto (Reuters) - L'euro sale in modo netto mentre i bond dei governi dell'area euro invertono i trend positivi dopo i dati migliori delle aspettative sull'attività dei servizi e manifatturiera nella zona euro, che hanno generato ottimismo su una situazione in miglioramento. Il trend positivo è incominciato con i dati sulla Francia e, soprattutto, sulla Germania per poi proseguire con quelli sulla zona euro, entrambi sopra le aspettative che hanno diffuso ottimismo sulla situazione economica della zona euro.

In Germania il dato flash dell'indice Markit sui direttori degli acquisti (Pmi), che analizza il settore manifatturiero e dei servizi, è cresciuto a 54,2 rispetto ai 49 di luglio, superando la soglia dei 50 che separa contrazione ed espansione.

I bund tedeschi hanno invertito il trend positivo subito dopo la pubblicazione dei dati.

ORE 10,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4291/92 1,4248

DOLLARO/YEN JPY= 93,79/82 94,19

EURO/YEN EURJPY= 134,11/16 134,19

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8673/7568 0,8633

ORO SPOT XAU= 940,70/1,50 939,35