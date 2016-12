Forex, dlr ancora in rialzo su realizzi valute alto rendimento

TOKYO, 20 novembre (Reuters) - Mentre gli investitori continuano a realizzare profitti sulle valute ad alto rendimento, dollaro e yen sembrano impostati per un'altra seduta rosea, all'indomani di un buon rialzo.

"La vera ragione dietro ai guadagni del dollaro sembra da ricercarsi soltanto in fattori stagionali", precisa un operatore giapponese. "La valuta americana sta probabilmente ricevendo domande da società estere in vista della fine dell'anno e in coincidenza con la chiusura delle posizioni corte sul dollaro".