Dollaro sale su yen dopo annuncio Casa Bianca su fondi ad auto

NEW YORK, 19 dicembre (Reuters) - Il dollaro ha esteso i guadagni sullo yen dopo che la Casa Bianca ha annunciato che userà parte dei 700 miliardi di dollari del piano Tarp, inizialmente destinati al solo settore finanziario, per il travagliato settore dell'auto.

Poco dopo le 15 il dollaro sale a 89,61 yen, in rialzo dello 0,28% JPY=.

"L'annuncio della Casa Bianca dovrebbe essere positivo per l'azionario e per la propensione al rischio dato che elimina un altro elemento fortemente negativo per il prossimo futuro", dice un analista di Forex.com.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3940/44 1,4241

DOLLARO/YEN JPY= 89,56/61 89,37

EURO/YEN EURJPY= 124,93/94 127,31

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9322/26 0,9477

ORO SPOT XAU= 837,80/9,80 854,15