Forex, yen e dollaro in rialzo su euro, cala propensione rischio

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - L'avvicinarsi della fine dell'anno induce gli investitori ad essere più prudenti e a ridurre i rischi. E' questa la ragione spiegata dai cambisti per la quale gli investimenti sono tornati verso valute considerate più sicure come dollaro e yen, che in apertura della seduta europea estendono il rialzo già visto in Asia, riducendo l'attività di carry trade.

Dollaro e yen, le valute da più lungo tempo a basso rendimento, stanno guadagnando terreno soprattutto rispetto alle valute ad alto rendimento come dollaro australiano e neozelandese.

Anche l'euro perde terreno ma limita le perdite a un -1,1% contro yen e a uno 0,70% contro il dollaro.

Trader e analisti segnalano acquisti sullo yen da parte delle società esportatrici giapponesi, in vista del fine settimana di tre giorni.

L'oro, dopo aver toccato l'ennesimo massimo storico a 1.150 dollari l'oncia, storna leggermente sul rafforzamento del biglietto verde.

