Forex, dollaro e yen sotto pressione, mercati in attesa di Fed

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Il dollaro e lo yen sono sotto pressione negli scambi della mattinata, dopo che i dati di ieri relativi all'economia Usa, hanno rinnovato le attese di una crescita globale. Gli scambi però restano limitati in attesa della riunione di politica monetaria della Fed della prossima settimana.

Le valute ad alto rendimento come il dollaro australiano avanzano, ma gli investitori restano cauti in attesa di capire se il recente rally sia destinato a durare, visto che l'economia globale sta ancora lottando per emegere dalla peggiore crisi degli ultimi dieci anni.

"I principali indicatori non sono abbastanza positivi per iniziare un trend rialzista", dice Lee hardaman, economista di Banca di Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"I mercati hanno bisogno di avere prove più concrete per confermare i miglioramenti attesi".

I mercati restano in attesa degli esiti della riunione del Federal open market committee, il 23 e 24 giugno prossimi.

Il franco svizzero rimane sotto pressione nei confronti dell'euro EURCHF=, dopo che ieri la Banca centrale elvetica ha mantenuto i tassi di interesse tra 0 e 0,75% e sono circolate voci di un intervento per limitare l'apprezzamento della divisa elvetica. Il crosso euro/franco svizzero viaggia poco sopra 1,51. Intorno alle 11,25 l'euro EUR= cede lo 0,07% sul dollaro a 1,3895 dollari. Alla stessa ora la valuta Usa guadagna lo 0,55% sullo yen JPY=, scambiando a 97,10 dollari.

ORE 11,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3909/11 1,3903

DOLLARO/YEN JPY= 97,10/15 96,57

EURO/YEN EURJPY= 135,02/04 134,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8482/86 0,8505

ORO SPOT XAU= 932,90/3,70 932,35/4,35