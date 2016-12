Forex, dollaro cede guadagni ieri su euro, sterlina debole

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Il dollaro ritraccia dopo aver raggiunto il maggiore rialzo delle ultime tre settimane, mentre i trader attendono i dati sull'inflazione statunitense e valutano quanto emerso dai verbali della riunione di inizio mese della Banca d'Inghilterra.

Il consiglio di politica monetaria di Banca di Inghilterra si è diviso nel decidere l'aumento del programma di 'quantitative easing' per altri 25 miliardi di sterline. L'incertezza emersa dai verbali ha colpito la sterlina che, dopo la pubblicazione delle minute, ha perso terreno contro dollaro ed euro.

Ieri il dollaro era salito sulla scia delle dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke sull'importanza di un dollaro forte, un concetto poi ripreso da altri esponenti della Fed e dal presidente della Bce Jean-Claude Trichet.

Commenti che hanno spinto l'euro ben al di sotto della soglia di 1,50 dollari, anche se la gran parte degli operatori continua a ritenere che la graduale discesa del dollaro sul lungo periodo non si fermerà. Infatti, anche se la Fed potrebbe iniziare a prendere in considerazione il ritiro di alcune misure di stimolo, non c'è nessuna traccia di un prossimo innalzamento del tasso di interesse.

ORE 11,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4945/48 1,4874

DOLLARO/YEN JPY= 89,02/08 89,24

EURO/YEN EURJPY= 133,06/12 132,75

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8888/90 0,8845

ORO SPOT XAU= 1.145,90/6,80 1.141,50/2,30