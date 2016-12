Forex, sale il dollaro in recupero da minimi di ieri

LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Dollaro in rialzo rispetto alla maggior parte delle altre valute, in recupero dal minimo annuale su euro toccato ieri, mentre le borse riprendono fiato raffreddando la caccia ai titoli rischiosi.

Scatta quindi qualche ricopertura sulla moneta Usa, anche in vista delle vacanze in Giappone e Singapore la prossima settimana, anche se la sua debolezza sembra destinata a proseguire.

"Non c'è molto in termini di notizie o di elementi che possano dare una direzione al mercato", osserva l'analista Derek Halpenny. "Le borse asiatiche sono per lo più negative, i futures su Wall Street in lieve calo. E' semplicemente un momento di consolidamento dopo forti movimenti".

L'euro cede lo 0,3% a 1,4694 dollari EUR= dopo che ieri aveva toccato un massimo annuale a 1,4768 dollari e dopo essere salito del 2,8% circa nelle ultime due settimane.

L'indice sul dollaro, che ne misura il valore rispetto a un basket di sei valute, sale dello 0,35% a 76,457 .DXY dopo un minimo annuale ieri a 76,010. Sullo yen, il biglietto verde guadagna lo 0,3% a 91,28 yen JPY=, rimbalzando dal minimo di sette mesi a 90,12 yen raggiunto mercoledì.

Estende le perdite la sterlina e segna un minimo da quattro mesi sull'euro a 90 pence EURGBP=D4, in calo il dollaro australiano AUD=D4.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4684/87 1,4741

DOLLARO/YEN JPY= 91,13/19 91,03

EURO/YEN EURJPY= 133,84/88 134,21

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8981/84 0,8963

ORO SPOT XAU= 1010,30/1,30 1011,45/3,45