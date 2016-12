Forex, dollaro avanza su yen dopo dati Usa, poco mosso su euro

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - Il dollaro riduce leggermente le perdite contro l'euro EUR= negli scambi americani, dopo aver segnato in mattinata un nuovo massimo a 1,4766 dollari.

La valuta Usa avanza invece sullo yen dopo dati macro relativi all'apertura di nuovi cantieri e nuove case in linea con le attese e una lettura settimanale relativa sui nuovi sussidi di disoccupazione migliore delle stime. Il dollaro amplia anche i guadagni Nei confronti dello yen il biglietto verde JPY= scambia a 91,49 dopo i dati da 91,35 prima.

"L'impatto sul forex è stato limitato. Abbiamo visto movimenti sul fronte dollaro/yen e questo probabilmente per via deo dati sulla disoccupazione. In generale si tratta di numeri buoni che terranno alta la domanda di rischio", commenta Matthew Strauss strategist di RBC Capital.

Le borse europee .FTEU3 avanzano intorno allo 0,4% negli scambi pomeridiani, dopo aver tagliato parte dei guadagni della mattinata.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4716/19 1,4706

DOLLARO/YEN JPY= 91,35/36 90,88

EURO/YEN EURJPY= 134,41/46 133,67

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8909/11 0,8922

ORO SPOT XAU= 1015,90/7,10 1016,70/8,70