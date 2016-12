Yen annulla vantaggio post-G20, rialzo Nikkei allenta tensioni

TOKYO, 17 novembre (Reuters) - Lo yen è in netto calo contro dollaro ed euro, in controtendenza ai guadagni dell'azionario di Tokyo che, attenuando l'avversione al rischio, indeboliscono la domanda per la divisa nipponica. Lo yen è stato infatti utilizzato come valuta rifugio dopo la delusione per la conclusione del vertice G20 sulla crisi senza interventi immediati sull'economia mondiale.