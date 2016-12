Forex, euro al massimo da 1 anno su dollaro, yen rimbalza

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Negli scambi europei l'euro EUR= ha toccato il nuovo massimo da un anno sul dollaro, con azionario e materie prime che avanzano sulle attese per la ripresa economica, mettendo sotto pressione il biglietto verse.

Le borse europee .FTEU3 scambiano in rialzo sulla scia dei mercati asiatici e di Wall Street che ieri ha chiuso in positivo dopo dati che hanno mostrato la produzione industriale in crescita oltre le attese in agosto. Questo ha alimentato la domanda di asset più rischiosi a scapito del dollaro, considerato bene rifugio.

Molti sia aspettano che il trend rialzista rimanga invariato. "Siamo propensi a vedere ulteriori rialzi dell'euro sul dollaro sualla scia dei mercati, mentre l'oro scambia in rialzo", dice Geoffrey Kendrick, analista valutario di Ubs.

L'euro ha gudagnato oltre il 2,5% questo mese, sulla scia di una crescente fiducia dei consumatori e sulle attese di tassi di interesse bassi negli Usa. Negli scambi della mattinata l'euro EUR= ha toccato 1,4768 dollari, il massimo da un anno per poi ripiegare leggermante e scambiare intorno alle 11,00 a 1,4737 dollari

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4737/41 1,4706

DOLLARO/YEN JPY= 90,70/74 90,88

EURO/YEN EURJPY= 133,66/72 133,67

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8911/16 0,8922

ORO SPOT XAU= 1020,85/1,65 1016,70/8,70