Forex, dollaro sale su avversione rischio, pesano dati Giappone

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Mentre Wall Street resta chiusa, dollaro e yen avanzano in contropiede, con la situazione economica di nuovo nell'occhio del ciclone sulla scia dei dati scoraggianti sul crollo del Pil nipponico nel quarto trimestre dell'anno.

A far rifugiare gli investitori nelle valute considerate più sicure, come dollaro e yen, ha contribuito l'insoddisfazione per le conclusioni del G7 che non hanno trattato la volatilità delle singole monete sui mercati.

Sull'anno il Pil giapponese è sceso del 12,7%, con calo congiunturale nell'ultimo trimestre del 2008 del 3,3%.

Gli economisti lanciano l'allarme, sostenendo che il tono dei mercati è segnato dalla paura e sta sostenendo yen e dollaro, con poche possibilità di variazione nel breve termine.

"Niente di quanto le banche possano fare o dire riuscirà a contrastare i forti venti avversi", ha commentato Geoffrey Yu, strategist di Ubs a Londra.

L'euro si è avvicinato ai minimi di due mesi contro il dollaro, mentre la sterlina è scesa ai minimi di due settimane, entrambe risentendo del calo dell'azionariato europeo e dei timori per l'esposizione delle banche occidentali nell'est Europa finito sotto il mirino di un possibile declassamento di S&P.

ORE 17,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2775/77 1,2787

DOLLARO/YEN JPY= 91,79/85 91,67

EURO/YEN EURJPY= 117,24/28 117,28

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8952/56 0,8998

ORO SPOT XAU= 943,20/5,20 939,40/1,40