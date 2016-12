Forex, dollaro estende perdite su yen dopo dati economici Usa

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - Il dollaro ha ampliato le perdite contro lo yen, ai minimi di seduta, dopo che i dati hanno mostrato un indice delle attività manifatturiere nello stato di New York in calo superiore alle attese a novembre.

Il dato sulla crescita delle vendite al dettaglio superiore alle stime ha però contenuto le perdite del biglietto verde.

Il dollaro scende a 89,37 yen JPY=, mentre era intorno a 89,50 prima dei dati. Il cambio con l'euro è a 1,4952 dollari EUR= da 1,4960 prima dei dati.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4960/65 1,4823

DOLLARO/YEN JPY= 89,43/94 89,52

EURO/YEN EURJPY= 133,87/39 133,64

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8944/48 0,8927

ORO SPOT XAU= 1.128,80/9,65 1.118,50/19,30