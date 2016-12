Forex, dollaro sale su disputa dazi Usa-Cina

NEW YORK, 14 settembre (Reuters) - Il dollaro guadagna rispetto alla maggior parte delle valute per la prima volta da sette sedute, con gli investitori preoccupati dalla disputa commerciale tra Cina e Usa.

Il presidente Usa Barack Obama ha annunciato tasse sulle importazioni di pneumatici cinesi. La Cina ha risposto minacciando un ricorso all'Organizzazione mondiale per il commercio e aprendo proprie indagini anti-dumping su auto e prodotti derivati dai polli statunitensi.

La disputa alimenta le preoccupazioni che una fragile ripresa possa essere fatta deragliare da questa situazione e rilancia il fascino del dollaro come porto sicuro.

Alcuni analisti ritengono anche che la disputa possa essere stata l'opportunità per alcuni investitori di ridimensioanre le posizioni nelle valute ad alto rischio, diventate troppo estese dopo la forte crescita della settimana scorsa.

Anche l'euro perde leggermente verso la valuta americana in un mercato che non ha reagito in modo particolare ai dati sulla produzione industriale della zona euro, lievemente inferiore alle aspettative, e alle stime sull'economia della Commissione Ue che prevedono, confermando le stime di maggio, un calo del 4% nel 2009 per la zona euro.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4563/66 1,4567

DOLLARO/YEN JPY= 91,02/06 90,69

EURO/YEN EURJPY= 132,57/62 132,17

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8803/04 0,8747

ORO SPOT XAU= 997,50/8,80 1004,85