Forex, euro in recupero su dlr e franco dopo annuncio Snb

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Forte recupero dell'euro sul dollaro e sul franco dopo che la banca centrale svizzera (Snb) si è detta pronta ad intervenire sul mercato per acquistare valuta estera e fermare l'apprezzamento della divisa nazionale [ID:nLDE785067].

La Snb ha inoltre annunciato un target minimo per il cambio euro/franco svizzero EURCHF= a 1,20, favorendo il balzo della valuta unica, poco dopo le 10,00, al massimo di giornata sul franco a 1,2158 e sul dollaro a 1,4275.

"Si tratta di una notizia estremamente positiva per le valute a più alto rischio. La Snb in questo frangente sta mostrando molta determinazione e ciò favorirà l'appetito al rischio e sarà molto utile per stabilizzare la situazione finanziaria" commenta l'analista di Danke Bank Lars Christiansen.

L'accelerazione dell'euro è stata tanto più marcata se si considera che la valuta unica aveva iniziato la seduta nel segno della debolezza, la sesta consecutiva, portandosi proprio stamane sui minimi dell'ultimo mese sul biglietto verde, sotto quota 1,4050.

A pesare sull'euro restano di fondo i timori legati alla situazione debitoria europea - in particolare italiana, a fronte anche dell'incertezza mostrata dal governo sulla manovra - accompagnati dal forte calo delle piazze azionarie continentali.

"L'euro patisce ovviamente i fondamentali, anche se guardando ad azioni e bond europei, la sua discesa è stata relativamente calma" nota Osamu Takashima di Citibank. "Gli investitori a lungo termine hanno dismesso qualche asset denominato in euro, ma le loro posizioni al momento sono talmente ampie che non si può semplicemente vendere tutto, il processo decisionale richiede tempo".

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4185/87 1,4092 DOLLARO/YEN JPY= 77,39/44 76,92 EURO/YEN EURJPY= 109,77/82 108,45 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8792/95 0,8746 ORO SPOT XAU= 1.890,69/2,60 1.900,05/1,05