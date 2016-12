Forex, euro in salita su dollaro, acquisti asiatici, attesa Fed

LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Euro in rialzo sulla piazza europea con acquisti visti da banche centrali asiatiche e guardando con interesse al livello di 1,4480 dollari dove sono allineati significativi ordini stop-loss.

Invece l'euro pare aver ignorato il dato sugli ordini all'industria nella zona zona euro, risultati più deboli delle attese.

Già in apertura del mercato europeo la moneta unica risultava tonica, sopra 1,44 dollari, con i dealer che citavano acquisti da investitori governativi asiatici dopo che si sono viste banche centrali tranquillizzare il mercato obbligazionario con acquisti di titoli di stato italiani.

Unico cedimento, momentaneo, si è visto dopo l'indice Ifo, risultato più debole delle attese.

Il dollaro resta vicino ai minimi storici contro lo yen, poco variato da ieri, nonostante il provvedimento del governo del Giappone stanotte che ha messo a disposizione linee di credito aggiuntive per le aziende alle prese con il forte rialzo dello yen. Gli analisti tuttavia dicono che tale provvedimento cura i sintomi e non le cause del rialzo dello yen.

Moody's stanotte ha ridotto di un notch il rating del Giappone a 'Aa3'.

Le principali valute sono comunque trattate in un range limitato nell'attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke venerdì in cui darà la sua valutazione sull'economia degli Stati Uniti e, secondo alcuni, potrebbe annunciare nuove misure di stimolo per l'economia.

L'anno scorso, Bernanke ha usato lo stesso evento per annunciare il programma di acquisto di titoli per 600 miliardi dollari che divenne noto come QE2.