Forex, euro in apprezzamento contro dlr e franco su Pmi Germania

NEW YORK, 23 agosto (Reuters) - L'euro si conferma in apprezzamento sul dollaro, poco sotto i massimi di seduta, sostenuto dall'indice Pmi manifatturiero tedesco di agosto, che ha indicato stamane una crescita più sostenuta delle attese per il settore, riuscendo a mettere in secondo piano un indice Zew decisamente inferiore alle stime [ID:nLDE77M06L] [ID:nLDE77M0DV].

Gli operatori citano acquisti sulla vlauta unica da parte di grossi investitori a lungo termine, tra cui alcuni fondi sovrani asiatici, pur sottolineando come l'incertezza che complessivamente grava sulle prospettive economiche globali continua a porre un freno all'apprezzamento dell'euro.

"Lo scenario non sembra particolarmente brillante ma il fatto che il manifatturiero tedesco non sia cambiato e che i pmi servizi e composito dell'eurozona siano anch'essi quasi immutati non è così male alla luce del vento contrario che abbiamo sperimentato di recente" spiega lo strategist di Cibc Jeremy Stretch. "I dati non si sono rivelati così preoccupanti come temuto e questo ha più che controbilanciato l'impatto di breve termine dello Zew".

L'euro/dollaro tiene in area 1,4450 dopo aver registrato in tarda mattinata il massimo di seduta di 1,4499, proprio dove gli operatori individuano alcune consistenti opzioni capaci al momento di fermare la risalita del cambio.

L'euro sale anche sul franco svizzero EURCHF=, in area 1,1400 attorno alle 14,40, da 1,1351 della chiusura di ieri. Gli operatori rimangono cauti sul cambio in vista di possibili nuove misure delle autorità monetarie svizzere contro l'apprezzamento della valuta nazionale.

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4454/57 1,4355 DOLLARO/YEN JPY= 76,52/55 76,81 EURO/YEN EURJPY= 110,66/67 110,30 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8752/54 0,8720 ORO SPOT XAU= 1.872,20/2,95 1.896,89/97,89