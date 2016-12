Forex, franco svizzero in calo, voci intervento Snb

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - Dopo il precedente rialzo, il franco svizzero è calato contro euro e dollaro, con i trader che parlano di voci che la banca centrale svizzera stia immettendo liquidità attraverso il mercato dei futures valutari.

Il franco svizzero si era spinto al rialzo contro la moneta unica durante le battute asiatiche, con attese di ulteriori guadagni in mancanza di passi decisivi da parte dell'istituto centrale elvetico. Aveva infatti deluso il mercato l'annuncio di ieri da parte della banca centrale svizzera che aveva comunicato un'espansione della propria politica di liquidità, a fronte di attese per una mossa più decisiva come un ancoraggio del tasso di cambio del franco svizzero all'euro.

"Snb (banca centrale svizzera) è sul mercato dei futures, si dice" ha detto un trader di una banca europea a Singapore, aggiungendo che vendite stop-loss sul franco svizzero hanno ulteriormente favorito il calo.

L'euro era sceso fino a 1,1365 franchi EURCHF= e attorno alle 9,40 mostra un rimbalzo a 1,1461/64 franchi svizzeri da 1,1394 di ieri in chiusura.

ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4403/08 1,4424 DOLLARO/YEN JPY= 76,59/64 76,61 EURO/YEN EURJPY= 110,34/40 110,54 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8720/24 0,8722 ORO SPOT XAU= 1.792,59/3,70 1.788,15/89,25