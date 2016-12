Forex,euro debole su dlr in Asia, occhi a franco svizzero

SINGAPORE, 17 agosto (Reuters) - L'euro è in leggero calo sul finire della seduta asiatica per mancanza di progressi sulla strada della risoluzione dei problemi di debito della zona euro e dopo il Pil tedesco ieri, risultato più debole delle attese.

La moneta unica attorno alle ore 7,40 è in calo dello 0,05% contro il biglietto verde attorno a 1,4391/95 dollari. I dealer vedono una resistenza a 1,4470/80 dollari e un supporto a 1,4355 dollari.

L'attesissimo incontro di ieri Sarlozy-Merkel ha deluso molti osservatori per la mancanza di azioni nel breve termine, ma i dealer del forex dicono che dal punto di vista della moneta unica l'incontro è stato comunque abbastanza fruttuoso per il medio-lungo termine.

Le autorità svizzere si incontrano oggi per parlare della forza del franco svizzero e alcuni si aspettano nuove misure già oggi. Su tali speculazioni l'euro si è rafforzato contro la moneta elvetica e quota in rialzo dello 0,3% a 1,1529/27 EURCHF=R franchi. Anche il dollaro è in rialzo di 0,30% a 0,7995/99 franchi CHF=.