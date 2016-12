Forex, euro cede su dlr in attesa incontro Merkel-Sarkozy

LONDRA, 16 agosto (Reuters) - Euro in discesa sul dollaro nella mattinata, dopo aver toccato ieri i massimi da tre settimane sul biglietto verde.

In un contesto di volumi comunque contenuti, gli operatori aspettano l'incontro di oggi pomeriggio a Parigi tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il Presidente francese Nicolas Sarkzoy, in cui si dovrà preparare il terreno per nuove misure per la gestione della crisi debitoria della zona euro.

Anche se il tema degli eurobond non è ufficialmente in agenda, il mercato guarderà ad eventuali novità proprio sul fronte delle obbligazioni comuni europee.

"Qualche ulteriore chiarimento sull'emissione degli eurobond sarebbe senza dubbio positiva per l'euro, anche se si parla ancora di una rete di sicurezza e non delle ragioni fondamentali alla base della crisi" spiega Teppei Ino di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Una conferenza stampa congiunta Merkel-Sarkozy è attesa intorno alle 18,00 di oggi.

L'euro/dollaro risale a metà mattinata in area 1,44 dal minimo, toccato poco prima, di 1,4363.

Ieri il cambio si era portato al picco di 1,4477, a seguito dell'annunncio da parte della Bce del pesante intervento sul mercato secondario del titoli di stato, con acquisti per ben 22 miliardi di euro nell'ultima settimana.

ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4393/95 1,4446 DOLLARO/YEN JPY= 76,85/90 76,84 EURO/YEN EURJPY= 110,62/65 110,99 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8801/03 0,8813 ORO SPOT XAU= 1.772,99/4,00 1.765,00/66,00