Forex, dollaro a minimi record contro franco su timori rating

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - Il dollaro ha ceduto i precedenti guadagni precipitando ai minimi storici contro il franco svizzero.

Il precedenza la valuta Usa aveva visto un rialzo contro quella elvetica, considerata una divisa rifugio, sulla notizia del raggiunto accordo sul debito fra i leader politici Usa per evitare il default. Tuttavia, i timori che l'intesa non sia sufficiente ad evitare un taglio del rating 'AAA' sono andati a pesare sul dollaro.

"L'accordo sul tetto del debito doveva essere raggiunto, quindi questo non è un motivo per esultare e non siamo in una situazione vincente dato che c'è ancora una buona possibilità di un downgrade del rating" ha detto Steve Barrow di Standard Bank.

Il dollaro ha toccato il minimo storico di 0,7813 franchi svizzeri CHF= e attorno alle 10,05 quota 1,7828/30 franchi svizzeri.

Il presidente Usa Barack Obama nella notte ha annunciato che i leader democratici e repubblicani hanno raggiunto un accordo per ridurre il deficit statunitense ed evitare il default. L'accordo, ha detto il presidente, prevede il taglio di circa 1.000 miliardi di dollari nel corso dei prossimi dieci anni.

ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4401/03 1,4356 DOLLARO/YEN JPY= 76,85/87 77,40 EURO/YEN EURJPY= 110,66/69 111,32 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8801/02 0,8758 ORO SPOT XAU= 1.616,44/7,40 1.626,59/27,41