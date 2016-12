Forex, accordo su Grecia sostiene euro ma cambio a minimi seduta

NEW YORK, 22 luglio (Reuters) - L'euro si conferma ben impostato a seguito dell'annuncio ieri a Bruxelles del secondo piano di aiuti alla Grecia, anche se nel primo pomeriggio le quotazioni appaiono in leggera frenata, con la valuta unica vicino ai minimi di seduta, sotto 1,44 sul dollaro.

Il varo delle misure di sostegno alla Grecia, che ancora qualche giorno fa veniva ritenuto improbabile prima di settembre, ha spinto nelle ultime ore l'euro sui massimi da due settimane sul dollaro, in area 1,4440, grazie anche al contenuto stesso del piano, che si è probabilmente rivelato più ambizioso di quanto molti prevedessero.

Sul franco svizzero, tradizionale valuta rifugio, l'euro EURCHF= si è apprezzato fin dell'1%, al picco di seduta di 1,1890, col cambio ridisceso nel primo pomeriggio attorno a 1,1780.

Sono tuttavia numerosi gli operatori che vedono margini limitati per un ulteriore apprezzamento dell'euro, nonostante i problemi che gravano sul dollaro a causa dell'incertezza sul via libera negli Usa, entro in 2 agosto, dell'innalzamento del tetto del debito pubblico, necessario per evitare il default del paese.

A proposito del piano appena messo a punto si sottolineano, ad esempio, i dubbi sulla sua effettiva attuazione in tempi brevi e in generale sulla sua capacità di risolvere nel lungo termine i problemi di debito della zona euro.

"Il cambio è volato perchè i leader politici della zona euro sono riusciti ad accordarsi su qualcosa, ma c'è un'enorme quantità di analisi e valutazioni che devono ancora essere fatte sul piano che è stato presentato" spiega Maurice Pomer di Strategic Alpha.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4375/77 1,4420 DOLLARO/YEN JPY= 78,35/36 78,47 EURO/YEN EURJPY= 112,63/66 113,19 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8823/28 0,8836 ORO SPOT XAU= 1.601,59/2,41 1.587,90/91,90